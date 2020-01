Luís Marques Mendes 05 de janeiro de 2020 às 21:07

Marques Mendes: "PCP e BE só podem abster-se" na votação do Orçamento

As habituais notas da semana de Luís Marques Mendes no seu espaço de comentário, na SIC. Marques Mendes fala sobre as negociações do Orçamento, a eleição no PSD e o caso de Isabel dos Santos, entre outros temas.