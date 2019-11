Marques Mendes: Presidente deixou de ser o protagonista dos elogios fáceis à governação

O MÉDICO OBSTETRA

. Tantas entidades a superintender nos serviços de saúde e ninguém fiscalizou aquela clínica de Setúbal.. Mais um exemplo absolutamente censurável. Salva-se o Bastonário – que não tem responsabilidade – e que teve a hombridade de vir a público censurar este comportamento e pedir desculpa.. Não sei se é. Ou de tudo ao mesmo tempo. O que sei é que este médico já devia ter vindo a público dar uma explicação e pedir desculpas.. É que a própria Ordem é uma Associação Pública que só existe porque tem poderes delegados do Estado. De duas uma:

No final, fica a sensação de sempre – que somos um país que falha sempre na fiscalização. É o nosso grande calcanhar de Aquiles. No início, para autorizar qualquer serviço ou estabelecimento, é uma burocracia interminável. A partir daí, fiscalização nem vê-la. É o Estado no seu pior.

AS CLAQUES DE FUTEBOL

Já várias vezes abordei a vergonha que são as claques dos clubes de futebol. Desta vez, volto ao tema para fazer um elogio e uma crítica:

Verdadeiros Estados dentro do Estado ;

; Autênticas escolas de crime , designadamente no âmbito da droga;

, designadamente no âmbito da droga; Protagonistas da marginalidade e da violência dentro e fora dos estádios.

, impondo regras, limitando o seu poder e restringindo as suas benesses. Foi um bom exemplo;. As claques são na prática:

Se houver um jogo importante, uma taça para atribuir ou um troféu para entregar, lá está garantidamente um Ministro ou um Secretário de Estado. As claques insultam, ameaçam, espalham a violência e o terror e os Governos nada fazem. Simplesmente lamentável.

A POSSE DO GOVERNO

Discurso de Marcelo – Foi justo, foi distante e falou para memória futura.

Foi justo ao falar do passado – Elogiou o Governo, mas temperou os elogios, recordando as ajudas da conjuntura externa e do Governo anterior e reiterando que muito ficou por fazer, na política, na economia e no social.



Foi distante ao analisar o presente – Não se comprometeu com o Governo, seja com o seu modelo político, a sua orgânica ou a sua composição, remetendo essa responsabilidade para o PM.



Falou para a memória futura – Recupera as prioridades do discurso que fez no 25 de Abril, elevou as expectativas, colocou exigência no Governo e pediu resultados concretos em várias áreas da governação.



É um discurso diferente de um Presidente que está diferente. Não é nem crítico nem oposição ao Governo. Mas deixou de ser o protagonista dos elogios fáceis à governação. É uma nova fase do mandato presidencial.

O discurso do PM tem três momentos-chave.

. Muito bem. São todos óbvios e necessários. Mas são os fáceis.crescimento que temos é medíocre face aos países do nosso campeonato.Sem baixar impostos não se estimula nem a poupança nem o investimento.: o anúncio do aumento do SMN e o anúncio do encerramento antecipado das Centrais a Carvão do Pego e de Sines;. O PSD já o fez. Mas não deixa de ser um disparate pegado. É apenas e só show off a pensar nas autárquicas;

Foi quando, ao falar das próximas eleições – sobretudo presidenciais e autárquicas – disse: "Cada eleição vale por si e nenhuma se substitui às demais ou altera o mandato da Assembleia da República ora eleita."





Formalmente, isto é uma verdade de La Palisse. Mas, neste contexto, num discurso escrito, dito pelo chefe de um governo minoritário, tem uma leitura política óbvia: António Costa está com medo. Medo de um mau resultado nas autárquicas; medo do segundo mandato de Marcelo; medo de eleições antecipadas.





É um PM que parece ao ataque mas na prática está à defesa. Um PM que, antes de mais, está psicologicamente frágil. É o primeiro passo para a fragilidade política.

GOVERNO PARA QUATRO ANOS?

As coisas com este Governo não vão correr bem, sobretudo a partir de 2021. Mas o Governo vai durar mesmo assim os quatro anos do mandato. Por que é que as coisas não vão correr bem? Porque cheira a fim de ciclo. De resto, este Governo tem várias semelhanças com o terceiro Governo de Cavaco (91/95) que também foi de fim de ciclo:

Ministros cansados e esgotados;

Discurso e programa que são mais do mesmo;

Presidência da UE que vai gerar desgaste interno;

Abrandamento económico;

Uma remodelação a meio , em 2021, como sucedeu com Cavaco. Vão sair, pelo menos, Santos Silva e Centeno (porque querem sair) e os Ministros da Saúde, da Educação e da Ciência ;

, em 2021, como sucedeu com Cavaco. Vão sair, pelo menos, (porque querem sair) ; A sucessão de Costa, tal como sucedeu com Cavaco. Esta foi a última eleição de Costa e este será o seu último Governo. Ora isto, daqui a dois anos, vai ser fatal – o PM vai perder autoridade e as lutas internas no PS vão ser desgastantes.

Mesmo assim, acho que o Governo durará quatro anos: primeiro, porque António Costa não se demite. Quando ele disse "Comigo não haverá pântanos", o que ele quis dizer foi que não se demitirá como fez Guterres; depois, porque a oposição não o consegue derrubar. A esquerda toda juntar-se a toda a direita para derrubar um Governo de esquerda é uma missão quase impossível.

Falando da sucessão de Costa no PS, a curiosidade vai ser quem disputará a liderança com Pedro Nuno Santos. Será Fernando Medina? Ana Catarina Mendes? Francisco Assis? Um dos três é garantido.

A SAÍDA DE DRAGHI

Mario Draghi cessou as suas funções de Presidente do BCE. É um momento especial. Há pessoas que passam pelos lugares sem deixarem uma impressão digital. Há outros que deixam uma marca fortíssima. Foi o caso de Draghi.

Mario Draghi teve uma acção notável:

: "Farei tudo o que for necessário para salvar o euro e acreditem que será suficiente";, em especial Portugal, Grécia, Espanha e Itália;que nunca gostou da sua política;que tanto ajudam os governos actuais;

Em suma: fez história e fica na história.