Luís Marques Mendes 22 de dezembro de 2019 às 21:01

Marques Mendes: “Quanto mais tarde Centeno sair [do Governo] pior para ele”

As habituais notas da semana de Marques Mendes, no seu espaço de comentário na SIC. O comentador fala sobre o orçamento do Estado de 2020, a eventual saída de Centeno do Governo e o balanço de 2019, entre outros temas.