Situação na TAP "é insustentável" e o "mais provável" é haver uma "mudança acionista"

MANIFESTAÇÃO DOS POLÍCIAS

. Mais difícil do que no mandato anterior. As corporações estão cada vez mais exigentes. Manifestações e reivindicações vão multiplicar-se.

SECRETARIAS DE ESTADO NO INTERIOR

Duas notas prévias: primeira, confirmou-se a notícia que aqui dei há semanas (três Secretarias de Estado no interior); segunda, uma ironia – o PS que tanto criticou o Governo de Santana Lopes agora segue as suas pisadas. Por mim, mantenho a coerência: critiquei as deslocalizações de ontem e critico as actuais.

Tudo isto é ridículo, demagógico e ineficiente.

Por uma única razão:. Ou seja:. Não gera riqueza. Não cria emprego. É só show off e folclore. A pensar nas eleições autárquicas.mas têm de vir a Lisboa despachar com os seus Ministros;mas os serviços que tutelam estão em Lisboa –; finalmente, os SE estão fora de Lisboa mas têm de vir à capital para as reuniões de Secretários de Estado. Tudo isto é de gargalhada!

FISCO QUER COBRAR MAIS IMPOSTOS

Surpreendentemente, o Fisco está a notificar 10 mil contribuintes para pagarem ao Fisco mais IRS do que tinham pago em 2015, por que o Fisco detectou erros nas liquidações que então tinha feito (3,5 milhões de euros). Isto até pode ser legal, mas é tudo profundamente imoral.

. Trata-se de contribuintes de rendimentos modestos. Têm o dinheiro contado. Não vivem com folga. Pagarem agora impostos que não contavam é uma brutalidade. Agir assim não é agir de boa fé.– a existir erro –. Não foram os contribuintes que se enganaram. Foi o Estado. E não é justo que, 4 anos depois,estejam a suportar os erros da grande máquina do Estado.o contribuinte tinha que ir para tribunal, gastava dinheiro com advogados e só ao fim de anos poderia ter sucesso!

No meio de tudo isto, pergunta-se: e os partidos não dizem nada? Do CDS ao PCP, ninguém abre a boca? Ninguém questiona o PM? Estão todos distraídos?

CRISE NA SAÚDE

Esta semana, tivemos algo de anormal – dois altos dirigentes do partido do PS, Carlos César e Ana Catarina Mendes, a queixarem-se do estado da saúde. Qual é o objectivo? Em vésperas de elaboração do OE, é uma pressão sobre Mário Centeno para abrir os cordões à bolsa e reforçar os investimentos na saúde.

Há mesmo razões de preocupação? Claro que sim.

. E faltam. Falta, faltam, falta, falta, falta umaO que está em causa? O acesso e a sustentabilidade da SNS.(hoje já são 2,7 milhões). Um exemplo: a recente medida admitida pelo Governo de amarrar jovens médicos ao SNS só agravará a situação., pode ter virtudes.. O sector privado está em claro crescimento. Hoje já há

QUE FUTURO PARA A TAP?

Passam-se neste momento coisas gravíssimas na TAP. E não falo da falta de pontualidade dos seus aviões. Falo de números e da relação entre accionistas:

Neste quadro, só restam duas conclusões: a primeira é que esta situação é insustentável; a segunda é que o mais provável é, mais mês, menos mês, haver uma mudança acionista na TAP. Esta mudança tornou-se inevitável.

. Isto é incomportável.este ano (Janeiro, Junho e Novembro) emde euros. Isto é muito preocupante.Uma brutalidadeE o juro médio que a TAP hoje paga é deOu seja:

A ELEIÇÃO NO PSD

Cada um dos candidatos tem uma estratégia diferente da dos outros:

assertivo que fez eque exibiu., seja para ser, seja para ser, seja para ser. Perdendo, fica na calha para o futuro.. Com resultados.Ou barões como. Globalmente tem-se saído bem. O objectivo é desvalorizar os resultados eleitorais e valorizar a sua performance como líder da oposição.

Cada vez é mais claro que a eleição se vai decidir numa segunda volta entre Rio e Montenegro. Primeiro, porque é o cenário normal quando há três candidatos; depois, nas importantes Distritais de Lisboa e Setúbal há uma forte probabilidade de Rui Rio ficar em 3º lugar, depois de Pinto Luz e Montenegro.