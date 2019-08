Nas últimas décadas contudo tem reinado no mundo, e entre nós de forma exacerbada, a tese da maximização do valor acionista – que combina um misto de dividendos com valorização bolsista.

Duas teses têm-se digladiado no mundo empresarial. De um lado os defensores de que o objetivo da gestão é o de maximizar o valor acionista e de outro os que defendem que a gestão deve equilibrar os interesses de todas as partes interessadas (Stakeholders), i.e. acionistas, trabalhadores, fornecedores, clientes e comunidade.

Esta segunda visão tem em conta que o sucesso da empresa não de deve unicamente ao capital investido pelos acionistas, mas também ao trabalho e empenho dos seus funcionários, à preferência e lealdade dos clientes, à qualidade das matérias-primas, produtos e serviços dos fornecedores e ao apoio e suporte de toda a comunidade. Assim sendo não é justo que apenas os acionistas sejam recompensados. Para assegurar este equilíbrio é, naturalmente, necessário assegurar a independência da gestão e a sua não subordinação a um único grupo de interesses, nomeadamente ao dos acionistas.

Nas últimas décadas contudo tem reinado no mundo, e entre nós de forma exacerbada, a tese da maximização do valor acionista – que combina um misto de dividendos com valorização bolsista.

Em Portugal uma exceção a esta visão foi a gestão do Eng. Jardim Gonçalves que do zero construiu o maior banco privado português com presença internacional diversificada e relevante em várias geografias. Todos se recordam da sua filosofia de independência da gestão. O sucesso dependia de um justo equilíbrio entre as várias partes envolvidas. Tudo isso se perdeu quando a sua gestão foi abruptamente substituída por outras centradas e dependentes unicamente dos acionistas.

Vem isto a propósito da recente decisão da Business Roundtable, a mais importante associação de presidentes executivos do mundo, antigo bastião da tese da maximização do valor acionista, de alterar a sua visão e passado a defender a tese do equilibro de interesses das várias partes interessadas.





Em nota de imprensa (ver aqui) de 19 de agosto último a Business Roundtable diz claramente que se afasta da primazia acionista e adota a visão da necessidade da empresa equilibrar os interesses de todas as partes interessadas (Stakeholders). Pode ler-se "Cada uma das partes interessadas é essencial. Comprometemo-nos a valorizar cada um delas, pelo futuro sucesso das nossas empresas, das nossas comunidades e do nosso país".