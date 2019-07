Armando Esteves Pereira 18 de julho de 2019 às 18:53

Memória futura dos crimes da Caixa

A expressão “gestão danosa” foi retirada do texto final do relatório da comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Mas é isso que retrata. Gestores negligentes, supervisão cega e acionista ausente que se limitava a meter cunhas. Estas são as razões do desastre financeiro da Caixa.