As descidas nos mercados acionistas em 2018 fizeram mossa nas maiores fortunas do mundo.

Dos dez maiores milionários, apenas dois conseguiram aumentar o valor do seu património. Os outros ficaram uns milhões menos ricos. Segundo uma notícia publicada no espanhol CÍnco Días, Jeff Bezos, líder e fundador da Amazon, e Bernard Arnault, dono das marcas de luxo Louis Vuitton e Christian Dior, foram os únicos cujo valor das suas fortunas aumentou no último ano.Já Mark Zuckerberg, dono do Facebook, e Amancio Ortega, dono da Inditex, foram os que mais perderam, devido às fortes quedas registadas em bolsa pelas suas empresas em 2018. Num ano em que o Facebook foi pressionado pelo escândalo da utilização indevida de dados pessoais dos utilizadores por parte da rede social, Zuckerberg viu a sua fortuna diminuir 27%, ou seja, 17.100 milhões de euros. Já o património do empresário espanhol que detém a dona da Zara desvalorizou 23%, ou 15.000 milhões de euros. Valores muito elevados, mas que podem ser "recuperados" caso as participações nas empresas que controlam recuperem nos próximos meses. Tudo irá depender da evolução das ações em bolsa. Mas após anos de recordes nas tecnológicas, voltar aos níveis anteriores deverá ser difícil.