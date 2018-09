Milionários preferem pagar casa a crédito 

Para a maioria das pessoas comprar uma casa apenas é possível recorrendo a financiamento bancário. Foi a "democratização" do crédito que permitiu a muitos portugueses tornarem-se proprietários.

Mas nem sempre o recurso a um empréstimo é feito por necessidade. Segundo uma notícia do El Economista, e ao contrário do que acontecia, muitos milionários estão a fazer créditos à habitação para pagar imóveis de vários milhões, apesar de terem dinheiro para pagar sem recurso a endividamento. Os cantores Beyoncé e Jay-Z, que compraram no ano passado uma mansão na Califórnia por 88 milhões de dólares, pediram um empréstimo de 52,8 milhões ao Goldman Sachs, apesar de a sua fortuna estar avaliada em 1.000 milhões de dólares, segundo a Forbes. Por este crédito, os artistas pagam uma taxa de juro fixa de 3,4% até 2022, passando depois a variável. Ou seja, a prestação supera os 200 mil dólares. Mas este não é caso único. O milionário canadiano Daryl Katz contraiu um crédito de 47,5 milhões, pela casa de 85 milhões que comprou em Malibu. Mas porquê pedir um crédito quando dinheiro não é problema? Uma justificação poderá ser estar a receber uma remuneração superior à que se paga ao banco, com o investimento noutros activos.