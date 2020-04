Momento da Verdade é 30 de abril

Estamos quase lá. Caminhamos, ou melhor, descemos a uma velocidade arrepiante, daquelas de montanha-russa, de cabelos em pé mas ao contrário, puxados para baixo pela gravidade, em direção ao nosso desembarque na Normandia. O dia não é 6 de junho de 1944, quando os aliados invadiram as costas de França, dando início ao fim do império Nazi, mas sim 30 de abril dos loucos anos 20. Será esse o nosso dia D. Será nesse dia o nosso momento da verdade, o dia em que os portugueses terão na conta o salário do corrente mês, ou sentirão a sua falta.

Se os números não reluzirem na conta no final do mês, outro amanhã cantará. Aí, esfumar-se-ão todas as conferências de imprensa do Primeiro, do braço direito, do outro braço que está sempre de saída, mas que fica até querer, das duas parceiras de horário nobre cuja mesa as separa socialmente, e do incansável tradutor de linguagem gestual. Todas as moratórias que adiam pagamentos mas acumulam dívidas, todos os lay-offs que aliviam mas não resolvem, todas as linhas bonificadas que se anunciam, mas que se esgotam, não serão suficientes para segurar a ira dos trabalhadores dentro de casa.

O princípio do Governo é bom: as empresas são a base do emprego. É na fonte, apoiando as empresas e por consequência os empregos, que se atinge o objetivo último: segurar os rendimentos das famílias, ou segurar parte desses rendimentos, porque como o Primeiro-Ministro disse e bem, não é possível ter uma crise desta dimensão sem que empresas e pessoas sejam penalizadas. E não só o princípio é bom, como o próprio Governo está numa corrida contra o tempo, no lançamento de iniciativas e legislação que as acomode.

Mas a prática pode furar todos os planos. A insuficiência dos meios, no essencial dinheiro, e a demora da implementação dos instrumentos, no essencial pessoas que aprovem e despachem, podem fazer cair por terra todas as boas iniciativas do Governo e gorar a tal mitigação dos efeitos da crise na vida das empresas e das pessoas.

As empresas estão perante um duplo golpe: queda generalizada das vendas e, embora não falado mas igualmente grave, queda abrupta dos recebimentos de clientes. O Estado não tem bolsos ilimitados para ser panaceia para todos estes males, mas o que puder fazer deve-o fazer já, usando a sua autoridade e os seus instrumentos para uma resposta musculada à crise económica que já estás nas ruas, seja por via fiscal seja por incentivos monetários. O que existe é manifestamente insuficiente, e o embate com a realidade dar-se-á no final de abril, que está à porta.

Sabemos de forma muito clara que sem suprimir ou controlar o vírus não é possível ter a economia a funcionar. É a segunda que depende da primeira. Como não o podemos eliminar nesta fase, temos de aprender a viver com ele, para que possamos diminuir o seu impacto nas nossas vidas. Salvar vidas primeiro, tarefa em que temos estado concentrados até agora, e salvar a nossa subsistência logo depois, tarefa não menos importante e que temos de endereçar de imediato.

Prenuncia-se um final de mês quente apesar das chuvas de abril. Por mais combate que façamos ao negativismo que grassa, se o dinheiro não tilintar em muitas contas no dia 30 veremos até quando "o povo é sereno".