Montepio U Live – uma casa para estudantes na cidade

As Residências Montepio U Live* pertencem ao maior grupo português da economia social. Visam responder a uma necessidade dos estudantes deslocados, prestando-lhes um serviço de elevada qualidade e criando valor para o Grupo Montepio.





Atenta às preocupações atuais da sociedade portuguesa e em particular às necessidades de alojamento dos estudantes deslocados, a Associação Mutualista Montepio criou o projeto Montepio U Live – Residências para Estudantes, que disponibiliza alojamento universitário, de qualidade, no centro das grandes cidades, a preços compatíveis com o orçamento das famílias.





Vocacionadas para estudantes que procuram um alojamento estável, calmo e propício ao estudo, as Residências Montepio U Live conjugam privacidade e autonomia com convivência e partilha de espaços com estudantes da mesma faixa etária, procurando incutir-lhes no dia-a-dia valores humanistas e mostrando-lhes que, mais do que um mero conceito teórico, o mutualismo é uma forma de estar e viver em sociedade, simultaneamente autónoma, responsável e solidária.





As Residências Montepio U Live disponibilizam alojamento de elevada qualidade, que inclui limpeza diária das zonas comuns, manutenção preventiva e corretiva das instalações, assistência técnica dos equipamentos e dos serviços, incluindo à rede wi-fi, e acompanhamento diário pela equipa do Montepio U Live.





Vivem atualmente nas Residências Montepio U Live de Lisboa e de Évora cerca de duas centenas de estudantes universitários de diversas nacionalidades, maioritariamente portugueses oriundos de várias zonas de Portugal continental e das ilhas, que desenvolvem o seu percurso académico em áreas de interesse tão diversas como a Economia, a Medicina, a Engenharia, a Arquitetura, o Design ou as Ciências do Desporto.





As mensalidades do alojamento diferem consoante a localização da residência e as condições de cada quarto, quanto à dimensão e tipologia. Os associados da Associação Mutualista Montepio beneficiam de um desconto de 10 por cento sobre a mensalidade.





Com uma taxa de ocupação regular de 100 por cento, a Montepio U Live está a reforçar a sua oferta, prevendo que a Residência do Porto, na Rua Júlio Dinis, seja inaugurada em setembro de 2020 e as Residências de Braga, na Avenida Júlio Fragata, e de Lisboa, na Praça João do Rio, sejam inauguradas no início do ano letivo seguinte.

Alinhadas com as orientações estratégicas da Associação Mutualista Montepio, as residências Montepio U Live são a prova viva de que que os princípios do mutualismo: a autonomia, a liberdade, a responsabilidade, a democraticidade, a igualdade e a solidariedade são valores modernos e vanguardistas. Valores fundamentais para o desenvolvimento sustentável do planeta e para a realização humana das gerações futuras.





Reunião plenária do CNES





No dia 21 de fevereiro, realizou-se, em Lisboa, a reunião plenária do Conselho Nacional da Economia Social (CNES), presidida pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. O ponto principal da reunião foi a apresentação de projetos e medidas públicas com incidência direta no setor da economia social, nomeadamente a nível de apoios financeiros, qualificação e simplificação administrativa.





O CNES é um órgão consultivo composto pelo primeiro-ministro, pelo ministro responsável pela área da economia social, por representantes de várias entidades e por personalidades.





Encontro de Coletividades de Loures





A Associação das Coletividades do concelho de Loures promove um Encontro de Coletividades daquele município, no próximo sábado, dia 29 de fevereiro, a partir das 14h30, no Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale Figueira.





Do programa constam dois painéis de debate: “A participação das mulheres e dos jovens no associativismo”, com a intervenção de Jorge Claro, da ANIMAR e de Sandra Benfica, do MDM e “Envelhecer com qualidade – importância do associativismo”, com a intervenção de Maria Eugénia Coelho e de um representante da CPCCRD.





Esta iniciativa tem o apoio da Câmara Municipal de Loures.



* As Residências Montepio U Live destinam-se a associados da Associação Mutualista Montepio e não só. As candidaturas para o próximo ano já estão abertas e podem ser feitas online através do sítio institucional montepio.org.