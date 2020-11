Multidisciplinaridade nas sociedades de advogados - uma inevitabilidade

Com as notícias que têm vindo a público sobre o projeto do PS em acabar de vez com os obstáculos ainda existentes quanto à possibilidade de algumas profissões, como é o caso da dos advogados, admitirem o recurso à multidisciplinaridade, ou seja, à possibilidade de, dentro da mesma sociedade, convivermos, naturalmente em prol do interesse dos nossos clientes, com outras profissões que não advogados.Este fenómeno não é exclusivo de Portugal. Ao invés, são muito mais as exceções dos países que não têm já implementado este modelo do que daqueles que insistem no protecionismo, que apenas prejudica os próprios advogados e, consequentemente, os seus clientes. Recordo que, no quadro legal em vigor, determinado tipo de ordens profissionais poderá limitar o acesso à multidisciplinaridade quando estejam em causa razões imperiosas de interesse público.Antes de entrar propriamente na discussão se faz, ou não, sentido este tipo de limitação, importa ser claro o suficiente para afirmar, sem quaisquer tipo de rodeios que, pese embora esta limitação exista ao nível da nossa Ordem dos Advogados, a realidade é bem diferente. Em modelos mais ou menos sofisticados, assistimos a que várias organizações, que não sociedades de advogados, pratiquem diariamente atos próprios e exclusivos dos advogados. Por outro lado, várias sociedades de advogados, de forma mais ou menos encapotada, convivem e estão associadas com várias outras profissões.Sendo um movimento que todos conhecemos, o insistir e querer ignorar o fenómeno é, ao mesmo tempo, contribuir para que exista uma verdadeira concorrência desleal no setor, bem como contribuir para que as sociedades de advogados não evoluam para uma estrutura que vá mais ao encontro daquilo que é o interesse superior dos seus clientes.Temos consciência das diferentes dimensões que a nossa profissão atua. Temos uma grande maioria de advogados que continua a exercer a sua profissão em forma de prática individual. Temos outros muitos que se encontram organizados em pequenos escritórios, onde partilham um espaço, alguns serviços administrativos comuns e, consequentemente, dividem despesas. Depois, entramos num outro campeonato, que é o das sociedades de advogados que, tal como em qualquer outra atividade, existem de pequena, média e grande dimensão.Estou convencido de que a questão da possibilidade de alargar o leque de serviços das sociedades de advogados é algo que fará mais sentido em organizações de maior dimensão. Digo-o, pois durante a minha carreira de advogado, acabei por percorrer todas as dimensões que acima referi. Iniciei a minha profissão em prática isolada para posteriormente me ter junto a alguns colegas em regime de partilha de despesas, para mais tarde, me iniciar nas sociedades de advogados.Tipicamente, a clientela em cada uma destas dimensões é diferente quanto às suas necessidades. Diria que no direito das empresas, a necessidade que sentimos de conviver com outras profissões é muito maior. E esta necessidade vai muito para além de uma visão economicista ou empresarial da profissão de advogado. O que normalmente assistimos é a uma ausência quase total de comunicação entre os vários prestadores de serviços, o que faz com que os interesses dos clientes possam estar em causa. Se, ao invés, conseguirmos agregar parte desses serviços numa mesma organização, conseguiremos controlar todo um processo que só poderá beneficiar os clientes em geral.Os mais céticos relativamente a esta "abertura" da nossa profissão, apontam o sigilo profissional e os conflitos de interesse como o grande obstáculo a que possa existir a multidisciplinaridade.Neste campo, e desde que com recurso a critérios de elementar razoabilidade, é algo que me parece facilmente contornável. Na verdade, olhando para outros ordenamentos jurídicos, a solução parece ser clara. Temos vários modelos possíveis para albergar estas múltiplas atividades. Considerando a limitação de espaço que me foi disponibilizada para este artigo, diria que o modelo que poderá servir o interesse em causa e mitigar os riscos que se apontam à multidisciplinaridade é o modelo não integrado. Neste modelo basicamente as sociedades de advogados poderão prestar outros serviços que não os legais, com recurso a profissionais não advogados e, mesmo com estruturas acionistas compostas não exclusivamente por advogados. O que é critico é que essas mesmas estruturas, sejam totalmente independentes entre si, quer do ponto de vista físico, como do ponto de vista jurídico.Tais sociedades poderão conviver através de órgãos "ad hoc" que poderão definir uma estratégia e visão de prestação de serviços integrados (one-stop-shop) sem pôr em risco os valores, direitos e obrigações específicos dos advogados.