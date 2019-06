Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 26 de junho de 2019 às 21:30

Na Saúde vale tudo. Até tirar olhos?

As PPP, como bem referiu o primeiro-ministro no Parlamento, só pesam 4% no orçamento da Saúde. Além de que poupam, efetivamente, dinheiro ao Estado e prestam melhor serviço aos utentes.