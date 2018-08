Não à normalização académica de Trump

Trabalhar com Trump é uma experiência inevitavelmente desonrosa. Os seus colaboradores mais próximos e os seus designados para postos políticos – independentemente dos seus méritos pessoais e da determinação com que se esforçam por se dissociar das declarações do presidente – são cúmplices.

A Universidade da Virgínia deparou-se recentemente com uma vaga de protestos após a nomeação de Marc Short, ex-director de assuntos legislativos do presidente Donald Trump, para o cargo de investigador sénior do Centro Miller de Assuntos Públicos daquela instituição de ensino por um ano. Dois membros da universidade cortaram laços com o centro, ao mesmo tempo que uma petição para que a decisão fosse revertida reuniu perto de 4.000 assinaturas. Um protesto semelhante foi observado no ano passado na instituição da qual faço parte (Universidade de Harvard), quando Corey Lewandowski, que foi durante algum tempo director de campanha de Trump, foi designado membro do Instituto Político de Harvard.

A Administração Trump confronta as universidades com um sério dilema. Por um lado, as universidades devem estar abertas aos mais diversos pontos de vista, incluindo os que conflituam com a opinião dominante ou que possam parecer ameaçadores para grupos específicos. Os estudantes e professores que partilham da visão de Trump devem ser livres de falar sem serem censurados. As universidades devem continuar a ser fóruns de debate e de liberdade de pensamento. Além disso, as escolas e institutos dedicados ao estudo dos assuntos públicos devem oferecer aos alunos e professores oportunidades de se relacionarem com os responsáveis políticos do momento.