Nas acções, como na vida, não há almoços grátis

As negociações das tarifas têm dominado as atenções dos investidores, levando a volatilidade a disparar. Apesar do evidente nervosismo na negociação, os índices norte-americanos estão próximos de recordes.

Poderia pensar-se que o desempenho positivo do mercado accionista dos EUA estivesse a ser sustentado pela procura de títulos mais penalizados pela turbulência sentida nos últimos meses, mas não é isso que está a acontecer. Esta valorização está a ser suportada pela aposta nas acções mais caras, de acordo com a CNN Money. O site, que cita um estudo do Bespoke Investment Group, refere que, desde que o índice S&P 500 iniciou uma recuperação no início de Abril, as acções que lideram os ganhos são as mais caras. Mas porque estão os investidores a comprar acções onde os rácios estão em níveis mais elevados, num momento em que se especula sobre o fim do ciclo de ganhos nos mercados accionistas? Para a CNN Money, a resposta a esta questão é a procura por qualidade. A expectativa é de que, ao investir em títulos de maior qualidade, se fique mais protegido em caso de guerra comercial ou de um abrandamento no crescimento económico global. Mas tudo tem um preço. E os investidores parecem estar dispostos a pagá-lo.

Jornalista