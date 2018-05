Nem os dividendos travam a Bolsa portuguesa

A semana passada foi positiva para a Bolsa portuguesa, com o PSI a continuar a namorar com a sua zona de resistência. Mas o facto de continuar sem cair numa altura de distribuição de dividendos fez com que a semana passada fosse mais uma demonstração de força da Bolsa portuguesa.O PSI sofre com a distribuição de dividendos porque a normal correcção que as acções sofrem no dia ex-dividendo reflecte-se no índice, apesar de não se reflectir na carteira dos investidores pois recebem o valor do dividendo que compensa essa correcção. Algumas das principais acções da Bolsa portuguesa já estão a negociar sem direito a dividendo e, apesar disso, o PSI recusa-se a cair, numa clara demonstração de força.Como tenho vindo a afirmar, esta zona dos 5500 pontos é de resistência no PSI mas, apesar do índice estar a negociar acima desta zona, só um fecho claramente acima desta zona significará para mim a ruptura desta resistência. Quanto mais vezes o índice tem testado esta zona mais frágil se torna e maior é a probabilidade de vir a ser quebrada.Das 18 acções de um índice que se chama PSI20, apenas 5 vivem um "Bear Market". A maior parte das acções continua a viver um "Bull Market" que começou atrasado em relação ao resto do mundo, que não entusiasma os investidores e que não abre "Telejornais". Mas é um "Bull Market" que já dura há quase 2 anos, que continua sem dar sinais de fraqueza e que se vai alimentando do cepticismo existente.Mil vezes foi proclamado o fim destes 2 anos de reinado dos touros, mas as notícias da sua morte foram manifestamente exageradas. E se quebrarem a resistência que namoram há tanto tempo que já parece um casamento, ganham uma vida nova e o Verão fica mais quente. O grande momento parece estar a chegar.

Nem Ulisses Pereira, nem os seus clientes, nem a DIF Brokers detêm posição sobre os activos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui



Analista Dif Brokers

ulisses.pereira@difbroker.com