Nem todos os fundos podem ser superestrelas

Dos 468 "hedge funds" que usaram os serviços de corretagem principais do Goldman Sachs, quase metade não conseguiram sobreviver. A maioria acabou mesmo por ser encerrada nos primeiros três anos de atividade, conclui um relatório do Goldman Sachs, citado pela Bloomberg. Mas, segundo o gigante de Wall Street, há uma forma de baixar a probabilidade de insucesso: arrancar o fundo com um capital mínimo de 250 milhões de dólares. Abaixo disso, estes fundos têm uma probabilidade de sobrevivência de um em dois. "Há provavelmente cinco a 10 pessoas por aí, mulheres e homens, que valem mais que as suas comissões", adiantou, este mês, o lendário gestor de fundos de cobertura de risco Stan Druckenmiller. No entanto, o gestor admite que ainda que haja superestrelas, "precisamos regressar a 200 ou 300 dos 4.000" fundos que existem. Nem todos têm capacidade para driblar as dificuldades no mercado e garantir retornos fora de série.

