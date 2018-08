Nova época de futebol em Portugal: as discussões que não VARiam

Ninguém quer saber do futebol para nada desde que o seu clube ganhe. E por isso a discussão de fundo não tem lugar e não é sequer tema central quando se iniciam períodos eleitorais como aquele em que se vive no Sporting.

Depois das emoções do mundial de futebol, da vitória dos nossos magníficos sub-19 e do tradicional interregno ocupado com o desfile dos reforços nas capas dos três jornais desportivos diários, o país do pontapé na bola prepara-se para o início dos campeonatos nacionais. Muito para além das discussões correntes sobre os principais lances e acerto das decisões dessa nova figura, que dá pelo nome de VAR, há, no plano internacional, um conjunto de movimentações que deveriam fazer reflectir aqueles que gostam do chamado desporto rei.

E para isso, nada melhor do que olhar para uma fotografia global que resulta de uma análise, reportada ao ano anterior, efectuada pela FIFA, e constante de um documento designado por "Global Club Football 2018 Report". O trabalho resulta de um questionário enviado a 211 associações, membros da FIFA e teve uma elevada taxa de participação, considerando que 187 delas responderam efectivamente. Pelo meio, alguns dados estatísticos que resultam de uma análise das competições organizadas por cada um dos membros e dados adicionais recolhidos pela FIFA. E neles, obvio destaque, sob a nossa perspectiva, para as duas competições mais importantes do velho continente: Champions e Europa League. Num quadro curioso, a FIFA analisa, por grupos de 9 anos, o número de países que alcançaram as finais das duas referidas competições. Portugal vai fazendo números interessantes na Europa League, mas a Champions é uma quimera cada vez mais difícil de alcançar. Aliás, no período 2011/2017 há apenas 4 (!) países que colocaram equipas nas finais: Espanha, Alemanha, Itália e Inglaterra.