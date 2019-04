Novos regimes para um mundo novo

Qualquer pessoa que tenha assistido a desportos profissionais nos EUA ao longo de vários anos percebe o quanto os jogos mudaram. Os jogadores tornaram-se maiores e mais rápidos, e a mudança de regras abriu caminho ao desenvolvimento das ofensivas e à melhoria dos equipamentos. Da mesma forma, os observadores dos mercados financeiros têm assistido a mudanças massivas em tecnologias, demografia, política e políticas, que tornam obsoletos muitos dos modelos qualitativos e quantitativos fundamentais de análise e negociação. A falha por parte dos participantes do mercado financeiro em reconhecer a persistência e a irreversibilidade dessas tendências vai expô-los não apenas a novos riscos, mas a falhas por omissão e de comissão que podem impossibilitar a concretização das suas metas financeiras.



As mudanças profundas no desempenho da economia e dos mercados financeiros dos últimos anos refutam o velho provérbio de que "as quatro palavras mais perigosas do investimento são, desta vez, diferentes". Os novos regimes tomaram conta daquele que se tornou num mundo transfigurado. Nos últimos anos, os mercados ao longo das classes de ativos mudaram com mais frequência do que no passado e de formas inesperadas, desafiando todos aqueles que proclamaram que "os mercados são agora ciclo tardio", "este ano a volatilidade vai ser elevada" ou "os investidores estão complacentes".



Isto acontece porque tendências poderosas - algumas das quais surgiram com fúria, outras silenciosamente, com pés de veludo - superaram certas tendências cíclicas das economias, mesmo quando essas tendências geraram, por vezes, um forte ímpeto. A mensagem é clara: o futuro não está aí para ser redescoberto; está aí para se revelar de maneira única e, mais importante, de novo.



As mudanças radicais na política, na política, na tecnologia e na demografia acentuam essas tendências poderosas e irreversíveis, tendo-se tornado forças dominantes que afetam os mercados financeiros. Globalmente, o poder deslocou-se dramaticamente para o Oriente e para os mercados emergentes em geral. As alianças entre nações com objetivos ou inimigos comuns estão a realinhar-se de formas inimagináveis apenas há alguns anos, ao mesmo tempo que se intensifica a retórica da Guerra Fria e as instituições internacionais oficiais vão rareando e se tornam menos relevantes.



As mudanças demográficas por faixa etária ou área de residência, mas também o declínio nas taxas de natalidade e a identidade racial alteraram os padrões de despesa, as decisões dos agregados familiares e a relação entre os indivíduos e os seus governos. Uma vaga no poder e na influência das mulheres nos negócios e nos governos promete impulsionar a produtividade e, ao mesmo tempo, melhorar algumas fontes de rendimento e a disparidade da riqueza. A consciência mundial da mudança ambiental e a necessidade de fontes sustentáveis de energia abre novas e vastas oportunidades de investimento.



As mudanças tecnológicas tornaram-se o progenitor dominante da mudança de regime. O capital intangível continua a substituir o capital físico nas infraestruturas dos setores público e privado. As novas combinações de tecnologias continuam a abrir caminhos para a produção, a venda, a distribuição e o lucro, particularmente para as empresas e os governos que também alteram as respetivas estruturas organizacionais. Em simultâneo, o fluxo de avanços tecnológicos mudou a relação entre as variáveis económicas, perturbando a teoria económica e os melhores esforços dos analistas para antecipar o que aí vem nos ciclos económicos e de investimento.



A Reserva Federal admite agora que tendências poderosas e novos regimes obrigam a ajustar o tempo e o alcance da implementação da política monetária. Nos próximos meses, a Fed vai ajustar os seus modelos, ponderar novas abordagens quantitativas e tecnológicas para as suas previsões e análises e definir, novamente, as suas metas políticas, estratégias de comunicação e técnicas de modelação. É um novo ciclo e tendências implacáveis vão ser os veículos de mudança; as políticas monetária, fiscal, regulatória, comercial, de imigração, sociais e os assuntos do Estado vão ser os impulsionadores. A adaptação quantitativa e qualitativa dos investidores face à magnitude, abrangência e momento desses novos regimes pode determinar o sucesso ou o fracasso na procura de ganhos financeiros e na sua preservação por via da gestão de risco.