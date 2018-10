Adolfo Mesquita Nunes 01 de outubro de 2018 às 21:11

O ativismo do "quem cala consente" Se estão tão indignados com o inenarrável e inaceitável (os adjetivos são meus, é mesmo isso que penso) Bolsonaro, por que razão se calam com o inenarrável e inaceitável Maduro, a deixar um povo morrer à fome?