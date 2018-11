Armando Esteves Pereira 08 de novembro de 2018 às 19:38

O banho de ética que molha a liderança de Rio Rio tem azar com as pessoas escolhidas para o cargo de secretário-geral do PSD. Depois do falso doutor Feliciano Barreiras Duarte, enfrenta o escândalo do gazeteiro parlamentar José Silvano, que tem outras pessoas a usar a sua senha pessoal para marcar presença.