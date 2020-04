Armando Esteves Pereira 12 de março de 2020 às 21:50

O diabo em forma de vírus

O pânico global provocado pelo novo vírus travou a fundo a economia mundial. O golpe da Arábia Saudita na guerra do petróleo agravou a situação. O turismo foi o primeiro setor no qual se notou o contágio em Portugal, mas as fábricas e as empresas exportadoras já sofrem.