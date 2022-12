O dinheiro não resolve o problema do SNS

O país leva 7 anos de governo de António Costa. Nestes 7 anos, conseguiu perder três lugares no ranking da riqueza da União, pese embora a propaganda oficial do "crescemos-acima-da-média-europeia". Nestes 7 anos assistimos também a uma degradação nunca vista do Serviço Nacional de Saúde. Quando o primeiro-ministro é questionado sobre esta matéria, responde sempre da mesma maneira: Aumentámos a despesa em Saúde em 56% (Costa dixit na entrevista à Visão).É verdade? É (sort of…). Agora, falta fazer as perguntas seguintes: o país tem mais população coberta por médico de família? Não! O país reduziu a lista de espera para consultas? Não! O país reduziu o tempo de espera para exames de diagnóstico? Não! A espera por cirurgias (inclusive as de doenças graves, como o cancro) diminuiu? Não! O país conseguiu resolver o problema das urgências? Não (na verdade está pior…).Que sentido faz aumentar a despesa em Saúde se o setor, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, está pior? Não faz. O que significa o aumento de despesa associado a uma degradação dos serviços de Saúde? Má gestão!O Governo está farto de saber que o Serviço Nacional de Saúde é hoje um edifício cheio de buracos. Em alguns casos, como o dos médicos de família, são os alicerces do SNS que estão podres. Não é aceitável que em 7 anos haja agora menos portugueses com médico de família do que no ano em que António Costa tomou posse…Porque é que tudo isto acontece? Porque Costa não quis mexer no SNS. O setor é dominado por "lobbies" com muito poder, que não querem que se mexa no bolo. E o primeiro-ministro não quer contestação. É por isso que a degradação do SNS não vai ficar por aqui .