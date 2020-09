O equívoco do risco zero

A escola Almeida Garrett, em Gaia, decidiu proibir os alunos de irem à casa de banho durante os intervalos. Só o podem fazer durante as aulas. Parece de loucos, mas é só a política do risco zero. Pretende-se evitar que haja vários alunos juntos nas casas de banho, mesmo que isso implique um rodopio permanente de entradas e saídas durante as aulas.





