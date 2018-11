O ESG está a tornar-se mainstream porque é essencial aos negócios

Os fatores ambientais, sociais e de governança (da sigla em inglês, ESG) são entendidos, cada vez mais, como fatores críticos de sucesso ou fracasso em todo o tipo de empresas e corporações. Da mesma forma, também os investidores começam a estar mais atentos aos fatores ESG, já que a sua incorporação nas decisões de investimento ajuda a gerir o risco e a gerar rendimentos de longo prazo mais sustentáveis.

Os fatores intangíveis ajudam a determinar o valor de mercado. A análise dos fatores ESG pretende ser um complemento, ao invés de um substituto, de ferramentas de pesquisa mais tradicionais. Embora seja sempre importante analisar o balanço patrimonial e os registos públicos de uma empresa, uma percentagem crescente de ativos corporativos é, hoje, de natureza mais intangível.

Estes ativos intangíveis incluem a reputação, a propriedade intelectual e o valor-marca de uma empresa - e muitos estão relacionados, ou são afetados, por fatores ESG tradicionais: (i) Ambientais - alterações climáticas, poluição, gestão da água, biodiversidade; (ii) Sociais - direitos humanos, relações laborais, saúde e segurança, relações com a comunidade, diversidade; e (iii) Governança - estrutura do board e prestação de contas, remuneração dos executivos, subornos e corrupção.

As empresas tornam-se mais atrativas para os investidores quando consideram relevantes os fatores ESG, neles investem enquanto oportunidade de negócio e sabem geri-los. Pelo contrário, empresas mal geridas e que ignoram os fatores ESG, podem constituir investimentos mais arriscados. Um estudo concluiu que, nas últimas décadas, os ativos intangíveis tornaram-se uma componente cada vez maior do valor de mercado das empresas (S&P 500), passando dos 17% em 1975 para os 87% quarenta anos mais tarde.

O interesse crescente por fatores ESG está a causar uma mudança de paradigma no mundo dos investimentos, sendo que os investimentos ESG incidem geralmente sobre uma de três categorias. (i) Investimento Socialmente Responsável (SRI) - uma abordagem de primeira geração aos investimentos ESG, normalmente destinada a evitar empresas ou setores com más práticas ESG, incluindo mau comportamento empresarial; Investimento de impacto - uma parte do ambiente SRI, visa criar um impacto social e ambiental positivo, bem como um rendimento financeiro positivo, concentrando-se em um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ex.: energia ou água limpa, mas também qualidade educação e igualdade de género); e (iii) ESG integrado - uma abordagem de "próxima geração" construída à volta de investigação profunda e proprietária sobre riscos e oportunidades ESG corporativos.

Os portefólios ESG integrados não estão limitados por filtros ESG que estreitam o universo de investimento. Pelo contrário, os gestores de carteiras definem um trade-off entre risco e rendimento ESG para todas as participações potenciais - evitando em especial os tail risks ESG. Por exemplo, um gestor de carteira que pretenda investir numa empresa de lítio, para estar exposto à revolução dos veículos elétricos, necessita de ver se as respetivas operações de fabrico podem ser interrompidas por razões de segurança ou poluição.

As questões corporativas ESG são raramente a preto e branco. É por isso que, em nossa opinião, a prática de agrupar questões complexas em índices passivos ESG, aplicando indiscriminadamente critérios assentes em regras e investigação ESG definidas por terceiros, apresenta poucas hipóteses de sucesso. As estratégias de investimento ativo podem, em contrapartida, constituir fatores ESG numa carteira de uma forma muito mais flexível, ao permitirem o acesso a títulos que são mecanicamente "excluídos" por muitas estratégias de sustentabilidade passivas. Acreditamos que é neste quadro mais amplo de oportunidades que se encontram, habitualmente, as perspetivas de investimento mais atrativas.

Um outro benefício da abordagem ativa ao investimento ESG é o compromisso ativo entre os gestores de carteiras e as equipas de gestão das empresas. A nossa abordagem integrada ESG visa melhorar o desempenho das empresas em questões ESG financeiramente significativas, enfatizando a gestão vigorosa, o voto consistente por procuração (proxy voting) e o contacto direto e regular com a gestão das empresas. Desta forma, pretendemos ajudar as empresas a avançar para melhores resultados de negócio - e ajudar os clientes a melhorar o seu desempenho potencial de longo prazo.

1 '2015 Annual Study of Intangible Asset Market Value', por Ocean Tomo (2015).

Este artigo foi redigido ao abrigodo novo acordo ortográfico.