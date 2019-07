João Carlos Barradas 15 de julho de 2019 às 20:20

O fracasso de Ursula

As suspeitas que recaem sobre a gestão de Ursula von der Leyen à frente do Ministério da Defesa de Berlim são mais graves do que os crimes alegadamente cometidos por Azeredo Lopes e tornam pouco recomendável a eleição da candidata à presidência da Comissão Europeia.