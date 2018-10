Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 02 de outubro de 2018 às 21:30

O Governo bateu com a cara na austeridade Um dos momentos mais interessantes da entrevista do primeiro-ministro à TVI aconteceu quando recusou a baixa do IVA da eletricidade em 2019. A medida, recorde-se, é uma das exigências mais estridentes de Bloco de Esquerda e PCP.