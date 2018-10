Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 11 de outubro de 2018 às 21:30

O Governo mais inimigo dos contribuintes O Conselho de Finanças Públicas prestou ontem um excelente serviço ao país. A instituição confirmou que a carga fiscal (peso do total das contribuições e impostos no total do Produto Interno Bruto) continua a aumentar.