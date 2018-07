Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 12 de julho de 2018 às 21:30

O Governo vai ceder aos professores O Governo quer saber o "custo real" do descongelamento das carreiras dos professores. E nomeou uma comissão que apresentará trabalho lá para setembro, a tempo de influenciar as dotações do OE 2019…