João Carlos Barradas 07 de agosto de 2018 às 22:08

O Irão e a ameaça satânica A petrolífera Total e o Groupe PSA, liderado por Carlos Tavares, contam-se entre as primeiras empresas francesas a desistir de investimentos no Irão, tal como as alemãs Daimler e Siemens ante a reimposição de sanções norte-americanas.