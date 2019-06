Em geral, prefiro o realismo ao optimismo. O optimismo provoca miopia, encarar a realidade torna tudo mais límpido. As cerimónias do 10 de Junho deste ano foram sobre as diferenças de encarar o país, com o Presidente da República a defender o optimismo, o primeiro-ministro a evitar o tema e o Comissário das Comemorações a traçar um retrato realista das coisas que deve ter deixado muitas individualidades agitadas e incómodas na tribuna de honra.

O JOGO DAS SOMBRAS

Em geral, prefiro o realismo ao optimismo. O optimismo provoca miopia, encarar a realidade torna tudo mais límpido. As cerimónias do 10 de Junho deste ano foram sobre as diferenças de encarar o país, com o Presidente da República a defender o optimismo, o primeiro-ministro a evitar o tema e o Comissário das Comemorações a traçar um retrato realista das coisas que deve ter deixado muitas individualidades agitadas e incómodas na tribuna de honra. É certo que Portugal é mais que fragilidades e erros, como disse Marcelo Rebelo de Sousa; mas é igualmente certo que temos tendência a protelar a resolução das fragilidades e a empurrar os erros para debaixo do tapete. É este eterno adiar que tem de mudar. O Estado precisa de uma varridela profunda e ela deve começar no desenho de um novo sistema eleitoral que permita que novas formações partidárias surjam e tenham representação parlamentar, para que os cidadãos se sintam mais perto dos eleitos e que os eleitos, a todos os níveis, das juntas de freguesias aos mais altos cargos, sejam exemplos de ética e de responsabilidade - o que implica responsabilizar os partidos pelas escolhas que fazem. A prioridade não pode ser criar novos eleitos na regionalização que alguns pretendem, não pode ser manter o jogo da mentira que tem dominado a política, sobretudo nestes anos mais próximos. A prioridade deve ser criar um sistema mais justo e mais escrutinável, com uma Justiça mais rápida nos casos de corrupção política. O tempo é o de proporcionar um sistema eleitoral que traga para a causa pública gente que se interesse pela política sem ser para traficar interesses, de legislação que penalize quem engana e rouba os cidadãos escondido atrás do manto do poder, seja local ou nacional, de partidos que não se limitem a fazer promessas que nunca cumprem. Como disse João Miguel Tavares em Portalegre, "nós precisamos de sentir que contamos para alguma coisa (além de pagar imposto)".





• Armando Vara pediu escusa de ser ouvido de novo na Comissão de Inquérito à CGD, mas o pedido foi recusado • dos 15 presidentes de câmara que foram constituídos arguidos nos últimos dois anos, 11 são do PS • o PSD apresentou um projeto de lei que propõe até 3 anos de prisão para quem matar cães ou gatos, mas não apresentou qualquer nova proposta sobre penalizações em casos de corrupção envolvendo políticos • Francisco Assis, do PS, afirmou que "Vítor Constâncio é um homem sério e singularmente qualificado no plano económico, que ao longo da sua vida prestou relevantíssimos serviços ao país" • documentos do Banco de Portugal confirmam que a Administração da instituição, presidida por Vítor Constâncio, sabia que Joe Berardo não tinha capacidade financeira para ser accionista qualificado do BCP • a CGD anunciou que vai avançar com a penhora dos salários que Joe Berardo recebia por ser administrador de diversas empresas • 19,6% dos trabalhadores portugueses recebem o salário mínimo • o Conselho das Finanças Públicas queixou-se de, pelo terceiro ano consecutivo, não ter acesso a dados financeiros do Sistema de Segurança Social e o ministro da tutela, Vieira da Silva, diz desconhecer a razão de tal facto • investigadores acompanharam durante dois anos a evolução da habitação numa área de 3,6 hectares à volta de uma rua de Alfama e concluíram que, de 150 apartamentos comprados, apenas um foi destinado à habitação própria • Lisboa é a cidade com maior rácio de casas para arrendar a turistas no Airbnb, face às principais capitais europeias, com um valor superior a 30 habitações por mil habitantes nesta plataforma.



"A verdadeira modernidade da Administração, com que tantas autoridades e tantos políticos gostam de rechear os seus discursos, não é a da tecnologia, é a da humanidade e a da igualdade."

António Barreto

A GESTÃO DAS EMPRESAS FAMILIARES

Em Portugal, as empresas familiares contribuem para 65 % do PIB e são responsáveis por 50% do emprego. Luís Parreirão, administrador da MGP SGPS, SA, accionista maioritária da Mota-Engil, analisou os desafios complexos de gestão que se colocam nesse contexto e reuniu as conclusões no livro "Empresas Familiares: Da Governance à Responsabilidade Social". Como é a governança destas empresas familiares? Baseada na razão ou na emoção? Privilegiam mérito ou preferências individuais? Como são encarados os donos - como sócios ou familiares? E como são tomadas as decisões das maiores empresas familiares em Portugal, que representam 25 % das entidades cotadas na bolsa? Para Luís Parreirão, as respostas não são óbvias e muito menos "nestes tempos de incerteza(s)", que impõem às empresas familiares "um mais forte, e mais flexível, planeamento estratégico, quer para si próprias, quer para a(s) família(s) accionista(s)". O autor foca temas como o aumento da espera pela sucessão dos herdeiros do accionista maioritário, resultante do aumento da esperança média de vida: "Será que as novas gerações estarão disponíveis para esperar até mais tarde? Quantos estarão disponíveis para conviver com a "síndrome do Príncipe Carlos"?" Finalmente, o autor aborda também, com recurso a dados europeus, o protocolo familiar e a nova realidade dos "family offices", permitindo ter uma visão actualizada e prática sobre este universo.