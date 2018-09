Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 27 de setembro de 2018 às 19:42

O mandato que deve ser único, mas que não deve ser único Costa exalta as vantagens do mandato único para não reconduzir alguém que fez a diferença no combate crucial contra a corrupção, ao mesmo tempo que mostra vontade em não consagrar o mandato único. Marcelo assinou por baixo.