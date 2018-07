Fernando Sobral fsobral@negocios.pt 30 de julho de 2018 às 22:06

O modelo Robles A questão com o imóvel de Robles não tem que ver com a legalidade dos seus desejos capitalistas e de aproveitar a onda que tem levado à marcha forçada com que se tem corrido os alfacinhas de Lisboa. Tem apenas que ver com ética e moral.