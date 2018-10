O momento difícil da bolsa portuguesa

A bolsa portuguesa viveu mais uma semana de quedas. Depois de várias ameaças, o PSI parece ter quebrado o decisivo suporte na zona dos 5.000 pontos, matando a última esperança dos touros que se agarravam a esse suporte como bóia de salvação para manterem vivo o sonho do "bull market".Sou sempre cauteloso quando falo de quebras de suportes ou de resistências. Faço-o porque quando falamos desses níveis técnicos, referimo-nos a zona e não a pontos isolados. Cerca de 2% abaixo do suporte de um índice como o PSI é um indicador já bastante significativo para que me refira a ele, mas naturalmente há aqui uma porta aberta para que o índice possa recuperar e mostrar que esta vinda à zona dos 5.900 pontos foi apenas mais um teste à zona de suporte.De qualquer das formas, sem esperar por essa definição mais clara, dispo o fato de touro que trazia vestido há quase dois anos. Confesso que esperava mais do "bull market" que, apesar de ter trazido excelentes ganhos para algumas acções, não teve a força típica de um mercado dominado pelos touros e deixou de fora algumas acções importantes da nossa praça. A confirmar o seu fim, foi um "bull market" marreco mas que, felizmente, alguns investidores conseguiram aproveitar para ganharem algum dinheiro no mercado accionista, algo que já não acontecia há algum tempo.Os touros precisam de, rapidamente, voltar a trazer o mercado para cima dos 5.050 pontos, mostrando que não houve uma quebra consistente do suporte e fazendo-me ir buscar o fato ao armário. Gostava muito que isso acontecesse, mas escrevo não pelo meu desejo, mas pelo que os meus olhos vêem. E os touros estão já com as duas patas fora do mercado, agarrando-se apenas pelos cornos.

