16 de outubro de 2018 às 21:30

O orçamento que conta com o ovo no dito cujo Moral da história: o orçamento para 2019 é eleitoralista? É. Só os "distraídos", como Bagão Félix, não percebem. Atente-se, por exemplo, no exagero das retenções na fonte de 2018.