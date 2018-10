Armando Esteves Pereira 18 de outubro de 2018 às 21:15

O orçamento do equilibrismo político O Orçamento do Estado para 2019 é um exercício notável de equilibrismo político, que aproveita a bolina do crescimento económico e das baixas taxas de juro para reduzir o défice, aumentar salários e pensões e mais algumas medidas que rendem votos.