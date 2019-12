O orçamento é de esquerda ou de direita?

Convencer os nossos parceiros internacionais que somos um País confiável, ou na terminologia recente, de "contas certas" deveria ser motivo de orgulho para todos. Mas nem isto é consensual. Se uns pensam que são as cativações que permitem alcançar estes resultados em prejuízo da qualidade dos serviços públicos, já outros entendem que a meta do défice conseguida à custa de não aumentar salários e de baixo investimento público é algo que não é aceitável. Todos terão certamente alguma razão. Mas a verdade é que tendemos a esquecer que no início desta década caímos numa situação em que deixámos de ter dinheiro fosse para o que fosse.

Esquerda e direita atacam as medidas de que não gostam dizendo que são cedências inaceitáveis ao lado oposto. E concluem que se fossem poder fariam de outra maneira. Seria bom que explicassem como.

A pergunta que todos devem fazer é se esta proposta, para o concreto ano de 2020, é possível e razoável, permite respeitar compromissos assumidos, responde às necessidades mais urgentes e prepara o futuro em áreas essenciais de interesse coletivo. A resposta a estas perguntas permitirá sempre encontrar diferenças de opinião e perceções da realidade muito diversas consoante os óculos partidários que quisermos usar. Mas se formos realistas iremos concluir que a versão final do orçamento nunca poderia ser muito diferente da que foi apresentada.

O aumento salarial previsto poderia ser maior. Claro que sim. A melhoria de todas as pensões deveria ser concretizada. Claro que sim. O sistema de saúde deveria ser financiado de forma mais generosa. Claro que sim. O investimento público é necessário e deveria ser muito mais forte. Claro que sim. A diminuição da dívida pública deveria ser mais rápida. Claro que sim. Os meios dedicados às forças de segurança poderiam ser mais elevados. Claro que sim. Os incentivos à natalidade poderiam ser muito mais expressivos. Claro que sim. Os impostos sobre o trabalho deveriam baixar significativamente e aliviar a classe média. Claro que sim. Os encargos sobre as empresas poderiam baixar e com isso gerar mais investimento privado e mais emprego. Claro que sim. As intermináveis contribuições para o Fundo de Resolução ou, melhor dizendo, para tapar as trapalhadas da banca, deveriam terminar. Claro que sim.

Em contrapartida teremos de perguntar. Manter défices orçamentais todos os anos é sustentável. Claro que não. A liquidação da dívida pública deve ser adiada ou suavizada. Claro que não. Devemos colocar em risco a nossa credibilidade externa. Claro que não. O controlo férreo da despesa através das cabimentações condicionado à evolução da receita deverá terminar. Claro que não. Pelo menos enquanto Centeno existir.

Este orçamento não é de esquerda nem de direita. É apenas o resultado do País que temos, das asneiras que deixámos fazer, das loucuras que foram cometidas nas nossas costas e das muitas dificuldades que ainda teremos de ultrapassar. Esperemos que o próximo ano corra bem. E que os anos seguintes sejam melhores e nos façam convergir com quem vai mais adiantado. Pela esquerda, pela direita ou, como de costume, pelo centro.





Jurista