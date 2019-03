Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 14 de março de 2019 às 21:30

O orçamento retificativo de 2019 Como é que com tudo isto o governo vai cumprir a meta do défice? Simples: ou não cumpre (sabê-lo-emos depois das eleições), ou vai fazer mais um daqueles retificativos encapotados: corta aqui para compensar ali. Nas costas do Parlamento. Alô Belém?!