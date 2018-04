O “populismo” pode matar o arrendamento local

É verdade. Fui eu o investidor imobiliário que falou com o Camilo. Serafina Grelo Húmido.

Passos Coelho

Há 5 horas

Muito bem, Camilo Lourenço. Muito bem. Um dia vou premiar a tua fidelidade com um tacho. Irás limpar as cagadeiras do palácio quando eu voltar a ser PM. E eu vou ser. Penso que em 2097.