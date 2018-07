Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 03 de julho de 2018 às 21:30

O PSD das migalhas socialistas Há uma direita que vive mancomunada com a esquerda. Essa direita, que dos valores da direita tem quase nada, tem feito pouco pelo desenvolvimento do país. Tem complexos: foge da palavra "liberalismo" com receio das Marianas, Galambas e Vieiras da Silva.