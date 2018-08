O QE faz dez anos

No caso de surgir outra crise, seria preciso estar especialmente atento às deficiências do QE. Ao contrário de Bernanke, temo que haja bons motivos para acreditar que a próxima experiência pode não funcionar tão bem.

Novembro de 2018 marcará o décimo aniversário do quantitative easing (QE) - sem dúvida, a mais ousada experiência da história moderna dos bancos centrais. A única coisa comparável ao QE foi a campanha anti-inflação da Reserva Federal de 1979-1980, orquestrada pelo então presidente da Fed, Paul Volcker. Mas esse esforço anterior implicou um grande ajustamento nas taxas de juro por meio da política monetária convencional. Pelo contrário, os ajustamentos implicados no QE não eram convencionais, e por isso mesmo, nunca tinham sido testados.

O American Enterprise Institute realizou recentemente um colóquio para assinalar este marco importante, com o arquitecto do QE, Ben Bernanke. O que se segue são alguns comentários que apresentei num painel que se concentrou nas lições aprendidas com o QE.

A lição mais importante diz respeito à tracção - o elo entre a política da Fed e os seus objectivos de pleno emprego e estabilidade de preços impostos pelo Congresso. Nesta óptica, o veredicto em relação ao QE é misto: a primeira parcela (QE1) foi muito bem-sucedida em deter uma crise financeira violenta em 2009. Mas as rondas subsequentes (QE2 e QE3) foram muito menos eficazes. A Fed acreditou, erradamente, que o que funcionou durante a crise funcionaria igualmente bem depois.

Uma recuperação económica fraca e sem precedentes - cerca de 2% de crescimento anual nos últimos nove anos, contra um histórico de 4% nos ciclos anteriores - diz o contrário. Qualquer que tenha sido o motivo da recuperação anémica - uma recessão do balanço pós-crise semelhante ao caso japonês ou uma armadilha de liquidez ao estilo dos anos 30 - o retorno do QE foi decepcionante. De 2008 a Novembro de 2014, sucessivos programas de QE acrescentaram 3,6 biliões de dólares ao balanço da Fed, quase 25% mais do que a expansão de 2,9 biliões de dólares do PIB nominal no mesmo período. Uma avaliação igualmente crítica dos efeitos decepcionantes ao nível da taxa de juro está reflectida num estudo recente que questiona a ligação entre o QE e as yields das obrigações do Tesouro a dez anos.

Uma segunda lição diz respeito à adição - uma economia real que se tornou excessivamente dependente do apoio da QE aos mercados de activos. O excesso de liquidez gerado pela expansão do balanço da Fed teve efeitos não só nos mercados accionistas como também no mercado de obrigações. Como tal, os preços dos activos passaram a ser moldados não pelos fundamentais do mercado mas pela política monetária.

Numa época de baixo crescimento dos rendimentos, os efeitos de riqueza induzidos pelo QE através da subida dos mercados ajudaram os consumidores norte-americanos que haviam sofrido com a crise. Infelizmente, esse suporte de vida veio acompanhado pela dor da abstinência - não só para os consumidores e empresas dependentes de activos nos Estados Unidos, mas também para economias estrangeiras dependentes de entradas de capital impulsionadas pelas taxas de juro distorcidas pelo QE. A crise de 2013 e as actuais dificuldades da Argentina, do Brasil e de outras economias emergentes evidenciam o contágio entre mercados provocado pelo vaivém do QE.

Uma terceira lição diz respeito à crescente desigualdade de rendimentos. Efeitos de riqueza são para os ricos, sejam eles movidos por fundamentos do mercado ou pelo QE. De acordo com o Gabinete de Orçamento do Congresso, praticamente todo o crescimento do rendimento das famílias antes de impostos durante o período do QE (2009 a 2014) ocorreu no decil superior da distribuição de rendimentos dos EUA, que é precisamente onde se concentra o maior número de pessoas com participações no capital de empresas, de acordo com os dados da própria Fed sobre as finanças dos consumidores. Não é difícil concluir que o QE exacerbou a severa disparidade de rendimentos nos Estados Unidos.

Em quarto lugar, o QE torna menos nítida a distinção entre política orçamental e monetária. As compras de títulos do governo por parte da Fed têm diminuído a disciplina que o mercado impõe aos gastos federais. Isso não é um grande problema quando os custos do serviço da dívida estão contidos por causa das taxas de juro persistentemente baixas. Mas com a dívida soberana detida pelo público quase a duplicar entre 2008 e 2017 - de 39% para 76% do PIB - e com perspectivas de aumentar ainda mais nos próximos anos, o que é inconsequente hoje poderá assumir uma importância consideravelmente maior num ambiente de taxas de juro que não conte com o subsídio da QE para o financiamento do Tesouro.

Uma quinta lição diz respeito à distinção entre táctica e estratégia. Como emprestador de último recurso, a Fed merece crédito por ter entrado em cena durante uma crise violenta. O problema, naturalmente, é que a Fed também teve responsabilidade ao permitir a subida insustentável do mercado que levou o sistema para a beira do abismo. Isso levanta uma questão fundamental: queremos um banco central reactivo que se concentre em reparar os danos depois da eclosão de uma crise, ou um banco central pró-activo que trave os excessos antes que eles desencadeiem crises?

Essa questão – "lean or clean" [opor-se às causas ou limpar os efeitos] - alimentou um aceso debate nos círculos políticos e académicos. Tem uma importante componente de economia política: os bancos centrais independentes estão dispostos a forçar a sociedade a sacrificar o crescimento a fim de preservar a estabilidade financeira? Isso também se aplica ao debate sobre a identificação de bolhas. No entanto, por mais difíceis que sejam esses problemas, não são nada em comparação com a recuperação anémica da América no pós-crise.

Isso levanta duas questões adicionais: Será que uma Fed mais pró-activa teria impedido a crise? E deveria ser mais agressiva na normalização das taxas de juro?

A preferência da Fed pela normalização muito gradual, tanto no início dos anos 2000 como agora, mantém a política monetária em modo de emergência muito depois de a emergência ter passado. Isto implica uma possibilidade muito real de a Fed não ter munições suficientes para conter a próxima recessão, que será inevitável. E isso pode fazer com que as lições apontadas acima sejam muito mais problemáticas para a economia dos EUA.

Naturalmente, Bernanke apresentou uma visão muito diferente sobre estas questões no colóquio do AEI. Ele argumentou que as ferramentas do balanço da Fed são apenas extensões da sua abordagem tradicional, enfatizando que "a política monetária convencional e não convencional funciona através dos mesmos canais, com o mesmo mecanismo".





Isso é discutível. Combinando os efeitos de riqueza induzidos pelo QE com os efeitos sobre os custos de financiamento induzidos pelos canais convencionais, Bernanke eliminou convenientemente a maior parte dos riscos descritos acima - especialmente os relacionados a bolhas de activos e alavancagem excessiva.