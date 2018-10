O que é que a idade tem a ver com as taxas de juro?

O envelhecimento da população europeia coloca pressão sobre as taxas de juro, veio a Madrid defender o economista do Banco Central Europeu (BCE).

Isto porque aumenta a probabilidade de que estas recuem para zero ou mesmo abaixo desse nível, perante o número crescente de pessoas na reforma, o que tem implicações na forma como se comporta a economia. Uma situação que "pode somar maior pressão em baixa às taxas de juro", disse Peter Praet citado pelo Cinco Días. E, por outro lado, o envelhecimento também pode levar a recessões "mais longas e recuperações mais lentas e superficiais, com maiores riscos de não cumprir o objectivo (de inflação)", acrescentou o economista. Neste contexto, a Zona Euro precisa de aprender a conviver com a maior probabilidade de juros zero. "É importante desenvolver reformas estruturais, muitas destas falam de elementos regulatórios e não necessariamente de subidas de impostos", adiantou Praet. E este tema do envelhecimento mereceu também destaque numa nota da Fitch citada pelo El Economista. "O risco para as finanças públicas na próxima recessão vai aumentando pelo crescente custo das pensões e outros gastos relacionados", alerta a agência de "rating".

