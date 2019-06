Luis Nazaré 25 de junho de 2019 às 20:45

O que querem os jovens?

Não há nada de estranho na atitude dos jovens de hoje perante a política e as causas colectivas. Desde a década de oitenta que se antecipava uma alteração profunda no modo como as novas gerações passariam a relacionar-se com a vida, nas suas múltiplas dimensões.