Patrícia Abreu pabreu@negocios.pt 07 de novembro de 2018 às 21:09

O que se passa com o mercado petrolífero? A queda abrupta dos preços do petróleo para mínimos de 2004 levou os maiores produtores mundiais a discutir, em 2016, um plano de cortes, que viria a ser fechado em Novembro desse ano e implementado no arranque de 2017.