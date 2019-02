Michael Spence 17 de fevereiro de 2019 às 14:00

O que se segue no modelo de desenvolvimento da China? A convergência com o modelo ocidental é improvável no curto prazo. As tensões entre a China e o Ocidente, especialmente em relação ao papel do Estado no mercado, persistirão. Mas a trajetória de desenvolvimento orientada para o mercado ajudará certamente a reduzir essas tensões.