O que têm os ricos da Ásia que os outros não têm?

Uma evolução para a qual contribuiu o acelerar do crescimento económico, mas também o desempenho positivo dos mercados accionistas. E é na região da Ásia-Pacífico que a riqueza mais tem acelerado. No ano passado, os activos controlados pelos ricos desta região aumentaram em 15% para 21,6 biliões de dólares, segundo o mesmo relatório publicado esta terça-feira. A reflectir o maior número de milionários nesta região, algumas instituições financeiras como o Crédit Suisse estão a expandir as suas operações de "private banking". "Os mercados emergentes na Ásia, como a China e a Índia, preparam-se para ser o motor do crescimento", defendeu David Wilson, um dos responsáveis pelo relatório. No que diz respeito aos mercados accionistas, se no ano passado o índice mundial somou 20% e as acções emergentes somaram mais de 34%, este ano, o primeiro sobe pouco mais de 1%, enquanto o último desvaloriza mais de 4%. Ainda assim, as estimativas apontam para que a riqueza mundial continue a aumentar e atinja os 100 biliões até 2025.

