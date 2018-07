O que tem Wall Street que a Europa não tem?

Enquanto a maioria dos índices do Velho Continente regista um desempenho negativo, no acumulado do ano, os índices americanos, à excepção do Dow Jones, seguem em alta. O tecnológico Nasdaq acumula mesmo um ganho de quase 9%, este ano. É caso para perguntar: o que é que Wall Street tem que a Europa não tem? As acções populares preferidas pelos "millennials", diz a Bloomberg. Cotadas como o Twitter e o Netflix registam ganhos superiores a 80% desde o início do ano. Segundo os cálculos da agência, se forem excluídas as tecnológicas e as empresas do sector das telecomunicações, o S&P, que avança cerca de 2%, registaria mesmo um desempenho negativo: uma queda de quase 1%. "O que falta à Europa são as acções tecnológicas cool", explica Max Kettner. E, por isso, o estratego do Commerzbank tem dificuldade em acreditar que a Europa pode vir a superar o desempenho dos pares americanos. Mas há também outras razões a contribuir para esta diferença: os melhores resultados das cotadas americanas e a instabilidade política em alguns países europeus. Até onde pode chegar esta diferença?

Jornalista