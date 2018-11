Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 25 de novembro de 2018 às 21:30

O que une João Lourenço e Marcelo Caetano? A visita do presidente de Angola deixou uma certeza e muitas dúvidas. Quanto à certeza, percebeu-se que João Lourenço quer mesmo mudar o país. Não apenas combatendo a corrupção (embora seja contraproducente insistir no assunto "ad nauseam"), mas abrindo e diversificando a economia, para não ficar dependente do petróleo.