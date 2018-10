Fernando Sobral fsobral@negocios.pt 17 de outubro de 2018 às 20:30

O quilómetro zero de Costa O grande debate nacional acerca deste OE para 2019 é sobre se é "eleitoralista" ou não. Trata-se, como sempre, de uma discussão ociosa. O Governo renega que as suas contas de somar e subtrair tenham que ver com as eleições.