Os defensores da permanência do Reino Unido na União Europeia que ainda esperam reverter o Brexit colocaram cartazes em várias cidades britânicas com uma pergunta simples: "Brexit - Vale a pena?". Bem, valerá?

A resposta dada pela economia é clara: certamente que não. Em termos de custos e benefícios da saída, o resultado do referendo de 2016 é claramente irracional.

No entanto, a economia também moldou claramente a decisão. Os propagandistas do Brexit transformaram de forma brilhante o ressentimento económico palpável, especialmente contra a imigração, em hostilidade contra a UE. Mas o ressentimento era contra os danos infligidos à economia britânica pelos seus governantes negligentes. Como Will Hutton e Andrew Adonis notam no seu recente livro Saving Britain, "Os nossos problemas têm origem no Reino Unido; eles só podem ser resolvidos no Reino Unido. A Europa não impede esta missão..."

Mas, na análise de Hutton e Adonis, falta a crucial dimensão não económica do Brexit. Eles lembram, com razão, a longa e íntima relação entre o Reino Unido e o continente europeu. Mas o Reino Unido nunca fez parte de um estado europeu. Embora a União Europeia esteja muito longe de ser o superestado dos pesadelos de Margaret Thatcher, as suas aspirações governamentais carecem de legitimidade, não apenas no Reino Unido, mas entre muitos dos seus membros. Apesar de tudo o que se diz sobre a cidadania europeia, a política permanece obstinadamente nacional. A campanha dos defensores do Brexit foi uma revolta não só contra a má gestão económica, mas também contra a pretensão de um governo supranacional.

Assim, o resultado do Brexit pode indicar como a dialéctica entre o supranacionalismo e o nacionalismo se vai desenrolar em muitos outros países do mundo, onde está no centro da política actual.

O resultado final do Brexit está longe de ser claro. Há quatro possibilidades.

Uma possibilidade é o Reino Unido nem sequer sair da União Europeia. Os organizadores de uma campanha a favor de um "voto popular" - um segundo referendo sobre os termos finais da saída - acreditam que, quando as pessoas souberem os verdadeiros custos da saída, reverterão a decisão tomada em 2016. Uma segunda votação pode ser desencadeada pela incapacidade do governo em obter aprovação parlamentar do acordo de divórcio que firmar com a UE.

Uma segunda possibilidade é o Reino Unido sair da UE a 29 de Março de 2019, sem um acordo de divórcio. Neste caso, os especialistas pintam um cenário apocalíptico de colapso económico, paralisação de estradas e ferrovias, escassez de alimentos, medicamentos e combustível: uma repetição de 1940 (mas não exactamente a hora mais gloriosa do Reino Unido).

O governo da primeira-ministra britânica, Theresa May, está a promover uma terceira possibilidade: meio dentro, meio fora. Aprovado pelo governo em Julho na casa de campo da primeira-ministra, o chamado plano Chequers propõe que, quando o Reino Unido deixar a UE, os dois lados entrem num acordo de livre comércio que cubra bens e produtos agrícolas, mas não serviços. O plano, elaborado pelo conselheiro de May, Oliver Robbins, é uma tentativa heróica de resolver o problema da fronteira irlandesa.

Esse problema surge de um compromisso do Reino Unido e da República da Irlanda de manter uma fronteira "sem atritos" entre a República da Irlanda, que permanece na UE, e a Irlanda do Norte que, como parte do Reino Unido, a deixa. Mas manter uma fronteira aberta na Irlanda significaria criar uma fronteira alfandegária entre duas partes do Reino Unido.

Daí que o plano Chequers proponha continuar o livre comércio de mercadorias entre o Reino Unido e a UE. O Reino Unido certificar-se-ia de que as mercadorias que entravam na Irlanda do Norte, mas com destino à UE via República da Irlanda, pagavam as suas tarifas alfandegárias na UE e se adequavam aos padrões de saúde e segurança da UE..

Os membros do Partido Conservador de May que defendem o Brexit opõem-se ao plano Chequers, porque implica demasiada integração com a UE. E os líderes da UE também não gostam, porque o Reino Unido não pode estar "dentro" para umas coisas e "fora" para outras.

A última possibilidade é outro cenário "meio dentro, meio fora". O Reino Unido deixaria a união aduaneira, mas permaneceria no Espaço Económico Europeu, que inclui os 28 membros da UE mais a Noruega, Liechtenstein e Islândia. Os países do EEE, apesar de serem livres para estabelecer as suas próprias tarifas, seguem quase todas as regras da UE e pagam contribuições para o orçamento da UE. Portanto, a opção do EEE seria ainda mais inaceitável para os radicais do Brexit do que o plano Checkers.

Então, o que é que vai acontecer? O cenário apontado como mais provável é o Reino Unido deixar formalmente a UE em Março de 2019, permanecendo "temporariamente" na união aduaneira, o que lhe dará mais dois ou três anos para negociar o acordo definitivo do divórcio. Os defensores do Brexit ficarão enfurecidos com uma saída tão "suave", mas provavelmente será suficiente para garantir a aprovação parlamentar. A decisão do referendo de deixar a UE será honrada, mas as sua graves consequências económicas serão adiadas: um triunfo do pragmatismo sobre a ideologia.

Se a trajectória do Brexit for esta, será uma boa ilustração da dupla natureza - e função - da política. John Maynard Keynes expressou-o bem: "As palavras devem ser um pouco selvagens, pois são o ataque dos pensamentos contra o impensado", escreveu ele em 1933. "Mas uma vez obtidos o poder e a autoridade, não deve haver mais licença poética. Pelo contrário, temos que contabilizar todos os custos que a nossa retórica desprezou".

Os políticos existem para dar voz aos ressentimentos que o conservadorismo "irreflectido" não deixa expressar: sentimentos que era melhor não existirem, mas cuja supressão ameaça explosões políticas. Mas também faz parte do seu trabalho assegurar que tais irregularidades não tenham consequências extremas. De tempos em tempos, o acto de equilíbrio desfaz-se, como aconteceu em 1914, quando os acontecimentos se sobrepuseram às tentativas tardias de fazer concessões. Aconteceu de novo nos anos 1930, porque o fascismo e o comunismo eram irremediavelmente extremistas. Mas a maioria dos políticos cumpre a sua dupla tarefa que, em última análise, é preservar a paz interna e a paz internacional.





Assim, a solução intermédia para o Brexit, se acontecer, pode ser uma antecipação moderadamente optimista do destino do populismo no nosso século. O ressurgimento do nacionalismo económico que une o Brexit, o Trumpismo e a extrema-direita europeia não levará ao colapso do comércio, a guerras, à ditadura ou à rápida desglobalização. Em vez disso, é um alerta sonante para o centro político - um alerta que pode fazer com que até mesmo a actual safra de extremistas se afaste das consequências das suas palavras.

Robert Skidelsky, membro da Câmara dos Lordes britânica, é professor emérito de Economia Política na Universidade de Warwick.

Tradução: Rita Faria