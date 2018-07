O sabor da corrupção

Anónimo

Há 25 minutos

O Estado desconfia dos portugueses e já arranjou forma de os controlar, atirando o custo desse controlo para cima dos privados.

O cidadão controla os comerciantes com o e-fatura.

Os comerciantes controlam os consumidores reportando (obrigatoriamente) compras de elevado valor à ASAE.

A EDP, SMAS e gás controlam onde cada português mora efetivamente, reportando os consumos de água, gás e eletricidade trimestralemente ao fisco.

Os bancos controlam os comerciantes reportando os valores das vendas por Multibanco.

Os bancos controlam os cidadãos, reportando transferências suspeitas ou de elevado valor e, em breve, os saldos bancários.

As empresas de telecomucações não fazem contratos sem número de contribuinte para o Estado controlar as comunicações e os consumos (no e-fatura).

As companhias aérias (agora) controlam os movimentos dos cidadãos, reportando ao estado cada bilhete que é vendido para viagens com origem ou destino em Portugal, e como foi pago

Como se define "fascismo" mesmo?